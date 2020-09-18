İranlı komutandan "Ukrayna uçağı ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesi sonucunda vuruldu"... - Son Dakika

İranlı komutandan "Ukrayna uçağı ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesi sonucunda vuruldu"...

İran Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Ali Purşasb, 8 Ocak'ta Tahran üzerinde "yanlışlıkla" füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahelesi sonucu vurulmuş olabileceğini söyledi.

İranlı komutandan

İran Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Ali Purşasb, 8 Ocak'ta Tahran üzerinde "yanlışlıkla" füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahelesi sonucu vurulmuş olabileceğini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı programda açıklama yapan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Purşasb, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'ta ABD üslerini balistik füzelerle vurmasından birkaç saat sonra radarda seyir (cruise) füzesi olarak algılandığı için düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağına ilişkin incelemelerin olması gereken seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti.

Uçağın füze sanılarak hava savunma sistemleri tarafından vurulmasının, ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesinin bir sonucu olabileceğini iddia eden Purşasb, "Ukrayna uçağı konusunda ABD tarafından elektronik savaş operasyonu yürütüldüğünü düşünüyorum." dedi.

Savunma sistemlerine yapılan müdahaleyle radarların sanal görüntülerle yanıltılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Purşasb, uçağın vurulmasından hemen önce radarlarda sınırdan seyir füzesi ateşlendiğinin rapor edildiğini aktardı.

İran'ın Suriye'deki iç savaşta Beşşar Esed rejimine askeri desteği hakkında da açıklamalarda bulunan Purşasb, İran Ordusu'nun, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutasında Suriye'de bulunduğunu ve şu ana kadar ordu mensubu komutanlardan en az 10'unun bu ülkede Esed rejimi saflarında savaşırken öldürüldüğünün bilgisini verdi.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Ocak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı komutandan 'Ukrayna uçağı ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesi sonucunda vuruldu'... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri Güzellik merkezinde bakım yaptıran genç kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi
Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan Töre'yi resmen kadrosuna kattı         
19:06
Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu         
17:47
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak         
11:12
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı komutandan "Ukrayna uçağı ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesi sonucunda vuruldu"... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei