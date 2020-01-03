İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika

İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Tahrir Meydanı'nda bir grup, sevinç gösterisi yaptı.

İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Tahrir Meydanı'nda bir grup, sevinç gösterisi yaptı.

Irak'ta sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentteki Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı taşıyan bir grup gösterici, Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in öldürüldüğü teyit edildi.


Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

Irak hükümetinden ise Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi sonrası henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü
Kasım Süleymani için canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani'nin ölümünün ardından Yunanistan ziyaretini yarıda kesti Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi

Son Dakika Haberleri
13:02 ÖZEL GÜNDEM (Tekrar) - Son Dakika
13:02 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
13:00 Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
12:57 Kongre turizmi tanıtım kataloğunun simgesi Üç Kapılar - Son Dakika
12:57 TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Gaziantep'in dönüşümü için buradayız" - Son Dakika
12:00 Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Son Dakika
09:39 Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 13:03:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]