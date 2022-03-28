İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu - Son Dakika
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İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu

28.03.2022 12:05
İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu

Aksaray'da yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'da yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Merkeze bağlı Yapılcan köyünde çiftçiler, yerde hareketsiz yatan flamingoyu gördü. Kanadından yaralandığı için uçamayan flamingonun yaşadığını anlayan vatandaşlar, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Öte yandan, flamingonun, İranlı kuş bilimcilerce takibinin yapıldığı ve ayağında çip olduğu öğrenildi.

İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu
İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu
İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı kuş bilimcilerin çip taktığı flamingo Aksaray'da yaralı halde bulundu - Son Dakika
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