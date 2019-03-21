İranlı Liderler Nevruz Mesajında Ekonomik Sorunlara Vurgu Yaptı

İran lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz mesajlarında ekonomik sorunları öne çıkardı.

İran lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz mesajlarında ekonomik sorunları öne çıkardı.



Hamaney ve Ruhani, İran'da yeni yıl olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nda yayımladıkları görüntülü kutlama mesajlarında ABD yaptırımları ve ülkedeki ekonomik sorunlara dikkati çekti.



Yeni yılın sloganını "Üretimde Canlılık" olarak adlandıran Hamaney, ekonominin güçlendirilmesi için yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.



Halkın alım gücünün düştüğünü, ülkedeki bazı fabrikaların ekonomik sorunlar nedeniyle kapandığını ya da düşük kapasiteyle üretim yaptığını anlatan Hamaney, şöyle konuştu:



"Ekonomik problemler ülkenin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda halkın geçim sıkıntısı daha da arttı. Bu sorunların bir kısmı ekonominin verimsiz şekilde yönetilmesiyle ilgili. Elbette bununla ilgili planlamalar yapıldı. Bu tedbirler yeni yılda halkın da hissedeceği şekilde etkilerini gösterecektir."



İran Cumhurbaşkanı Ruhani de birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajında 1398 yılının, "Enflasyonun durdurulması, döviz kurlarının dengelenmesi ve komşularla daha fazla dostluk" yılı olacağını söyledi.



Ekonomik sorunların ABD yaptırımlarından kaynaklandığını savunan Ruhani, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine işaret ederek, "Ekonomik sorunlar, sözlerinden dönenlerin Washington'da iktidara gelmesiyle başladı ancak sorunların çözümü bizim elimizde." ifadelerini kullandı.



Ülkedeki siyasi çekişmelere son verilmesi ve yabancı düşmanlara karşı birlik olunması çağrısında da bulunan Ruhani, "Bu yıl halkımıza daha fazla refah sunacağız. Yeni yıl, halkımıza istihdamın sağlandığı ve üretimin canlandırıldığı bir yıl olacak." dedi.



Washington yönetiminin, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından devreye soktuğu İran ekonomisini hedef alan yaptırımlar, Tahran'ın kırılgan ekonomisindeki sorunları daha da derinleştirdi.



Yaptırımların devreye girmesiyle döviz kuru tarihi artış kaydetti, enflasyon rakamları halkın alım gücünü zayıflatacak kadar yükseldi ve ülkedeki işsizlik oranı daha da arttı.

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