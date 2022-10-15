Alanda toplanan göstericiler
Bayraklar ve pankartlar
Göstericilerin yürüyüşü
Slogan atılması
Güvenlik önlemleri BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi. Başkentteki Federal Meclis önünde toplanan göstericiler, Emini'nin ölümünü protesto amacıyla pankartlar taşıyarak İran yönetimine karşı slogan attı.
Son Dakika › Güncel › İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Almanya'da protesto edildi - Son Dakika