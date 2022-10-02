Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Son Dakika
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Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

02.10.2022 09:40

İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Slogan atılması Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle...

İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi

Alanda toplanan protestocular

Slogan atılması

Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Los Angeles Belediye Binası çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş düzenledi.

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İranlı, Suriyeli ve Afgan Kadınlar, Mahsa Amini'nin Ölümünü Saçlarını Keserek Protesto Etti İranlı, Suriyeli ve Afgan Kadınlar, Mahsa Amini'nin Ölümünü Saçlarını Keserek Protesto Etti İran'da protestolar 15. gününde devam etti İran'da protestolar 15. gününde devam etti
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Los Angeles, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Son Dakika
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