Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles 'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Los Angeles Belediye Binası çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş düzenledi.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, Los Angeles, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Son Dakika

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