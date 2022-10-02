Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi
Alanda toplanan protestocular
Slogan atılması
Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Los Angeles Belediye Binası çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş düzenledi.
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