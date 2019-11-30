İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİNDE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Şişli'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şişli'de 14 Kasım'da öldürülen İranlı Mesut Mevlevi cinayetine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesi alınmak üzere nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli için ise aynı suçlardan adli kontrol talebinde bulunuldu.

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