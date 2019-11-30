Son Dakika Haberleri: İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİNDE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Son Dakika Güncel İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİNDE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİNDE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

Özden ATİK/ İstanbul, DHAŞişli'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİNDE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Şişli'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şişli'de 14 Kasım'da öldürülen İranlı Mesut Mevlevi cinayetine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.  İfadesi alınmak üzere nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli için ise aynı suçlardan adli kontrol talebinde bulunuldu.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.


İstanbul, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:36 Kaynak: DHA
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