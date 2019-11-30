Son Dakika Haberleri: İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
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İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/ ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/ ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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