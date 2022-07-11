İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri "Aşındırmaya" Çalışıyor - Son Dakika
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İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri "Aşındırmaya" Çalışıyor

11.07.2022 14:40
İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri "Aşındırmaya" Çalışıyor

TAHRAN, 11 Temmuz (Xinhua) -- İranlı üst düzey milletvekili Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulayarak 2015 nükleer anlaşmasını veya Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) canlandırmayı amaçlayan müzakereleri aşındırmaya çalıştığını söyledi.

TAHRAN, 11 Temmuz (Xinhua) -- İranlı üst düzey milletvekili Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulayarak 2015 nükleer anlaşmasını veya Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) canlandırmayı amaçlayan müzakereleri aşındırmaya çalıştığını söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Moqtadaei, resmi IRNA haber ajansına verdiği demeçte "JCPOA müzakerelerinin sürmesine rağmen, İran ile işbirliği yapan kişi ve şirketlere yönelik son ABD yaptırımları, ABD'nin işbirliği peşinde olmadığını, baskı uygulamak istediğini gösterdi" dedi.

Moqtadaei, bu durumun, ABD'nin "güvenilmezliğini" daha da fazla ortaya koyduğunu ve İran ulusuna daha fazla baskı uygulayarak hedeflerine ulaşmaya çalıştığının bir kanıtı olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Çarşamba günü, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini yapan "uluslararası kişi ve kuruluşlar ağına" karşı yeni bir yaptırım turu duyurdu. ABD'nin yeni hamlesi, JCPOA'yı kurtarmaya yönelik diplomatik çabalar sürerken geldi. İran, Temmuz 2015'te dünya güçleriyle JCPOA'yı imzaladı ve ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını durdurmayı kabul etti. Bununla birlikte, eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de Washington'u anlaşmadan çekti ve İran'a tek taraflı yaptırımları yeniden uygulayarak İran'ın anlaşma kapsamındaki bazı taahhütlerinden vazgeçmesine neden oldu. 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasıyla ilgili müzakereler Nisan 2021'de Viyana'da başladı, ancak Tahran ve Washington arasındaki siyasi farklılıklar nedeniyle bu yıl Mart ayında askıya alındı. Üç aylık bir aradan sonra, görüşmeler kısa süre önce Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı, ancak aradaki farklılıkları çözebilecek herhangi bir anlaşmayla sonuçlanamadı.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri 'Aşındırmaya' Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı Milletvekili: Abd, Yeni Yaptırımlar Uygulayarak Nükleer Müzakereleri "Aşındırmaya" Çalışıyor - Son Dakika
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