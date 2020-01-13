İranlı Milletvekili Mutahhari: "Uçağın düşürülmesinde gizli iş şüphesi var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı Milletvekili Mutahhari: 'Uçağın düşürülmesinde gizli iş şüphesi var' - Son Dakika

İranlı Milletvekili Mutahhari: "Uçağın düşürülmesinde gizli iş şüphesi var"

6 saat önce

İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle geç paylaşılmasının olayla ilgili şüpheleri artırdığını söyledi.

İranlı Milletvekili Mutahhari:

İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle geç paylaşılmasının olayla ilgili şüpheleri artırdığını söyledi.

Asriran haber sitesine göre, Tahran'da düşürülen yolcu uçağı hakkında konuşan Mutahhari, "Hamaney ve Ruhani'ye uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmemesi, olayın ardında gizli bir iş olduğu şüphesini uyandırıyor." dedi.

Olaya ilişkin birçok sorunun henüz cevaplanmadığını dile getiren Mutahhari, "Neden uçuş yasağı ilan edilmedi bilinmiyor. Devrim Muhafızları, 'Biz (uçuş yasağı kararıyla ilgili) bilgi verdik' diyor, Havacılık Kurumu, 'Bize bilgi verilmedi' diyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin çarşamba sabahı yaptığı, uçağın hava savunma sistemi tarafından füzeyle vurulması ihtimalini değerlendirdikleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Mutahhari, "Hacızade, o andan itibaren Havacılık Kurumu ve devlet televizyonunu uyararak konuyla ilgili açıklama yapılmasının önüne geçmeliydi." diye konuştu.

Milletvekili Mutahhari, olayda ağır kusur bulunduğunu ve üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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