İranlı Milletvekili'nden "koronavirüs konusunda halka yalan söylendiği" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı Milletvekili'nden 'koronavirüs konusunda halka yalan söylendiği' açıklaması - Son Dakika

İranlı Milletvekili'nden "koronavirüs konusunda halka yalan söylendiği" açıklaması

6 saat önce

İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.

İranlı Milletvekili'nden

İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.

"Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.

Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.

İran'da Kovid -19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

Milletvekili, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi
23:10 Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
23:09 Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı Milletvekili'nden "koronavirüs konusunda halka yalan söylendiği" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]