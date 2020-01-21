İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu - Son Dakika Dünya

İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu

6 saat önce

İranlı bir milletvekili ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren 'her kim olursa olsun' 3 milyon dolar para vereceğini duyurdu.

İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu, System.String[]

İranli bir milletvekili 'Trump'ı öldüren kişiye' 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.


İran'da yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, Ahmad Hamzeh adlı milletvekili parlamentoda yaptığı açıklamada "Kirman Eyaleti halkı adına, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolarlık nakit ödül vereceğiz" dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:17 
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