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İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu
6 saat önce
İranlı bir milletvekili ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren 'her kim olursa olsun' 3 milyon dolar para vereceğini duyurdu.
İranli bir milletvekili 'Trump'ı öldüren kişiye' 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
İran'da yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, Ahmad Hamzeh adlı milletvekili parlamentoda yaptığı açıklamada "Kirman Eyaleti halkı adına, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolarlık nakit ödül vereceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:17
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