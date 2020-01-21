İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi - Son Dakika Dünya

İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi

6 saat önce

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, parlamentoda yaptığı konuşmada 'ABD Başkanı Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi.

İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi, System.String[]

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, 'ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül vereceğini' söyledi.

Reuters'ın İranlı yarı resmi haber ajansı ISNA'ya dayandırdığı habere göre parlamentoda diğer milletvekillerine seslenen Hamzeh, "Kirman vilayeti adına, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz" dedi.

Kerman, 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin de memleketi.

Süleymani, Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Kirman'da toprağa verilmişti.

Parlementoda Trump'ı öldürecek olanlara para ödülü vadeden Hamzeh, bu kararın İran'ın dini yöneticileri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

Donald Trump, Milletvekili, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:45 
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