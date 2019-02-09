İranlı Milletvekilinden Halkın Devlete Güveni Azaldı Uyarısı
1 saat önce
İran Meclisi Tahran Milletvekili Abdurrıza Haşimzayi, ülkede halkın devlet yetkililerine duyduğu güvenin azalmasını, İran Devrimi'nin karşılaştığı en büyük zorluk olarak nitelendirdi.
İran
Meclisi Tahran Milletvekili
Abdurrıza Haşimzayi, ülkede halkın devlet yetkililerine duyduğu güvenin azalmasını, İran Devrimi'nin karşılaştığı en büyük zorluk olarak nitelendirdi.
İran Devrimi sayesinde önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Haşimzayi, "Devrimin karşılaştığı en büyük zorluk halkın yetkililere olan güven duygusunun azalmasıdır. Devrimle elde edilen kazanımları korumak için toplumun devlete duyduğu güveni artırmamız gerekiyor. Eğer toplama güven duygusunu yeniden aşılayamazsak söz konusu zorluk bizi başka zorluklarla karşı karşıya bırakacak." ifadesini kullandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre Haşimzayi, halkın güven duygusunun azalmasına ülkede yaşanan ekonomik sorunları ve bazı devlet yetkililerin ülkelerine sadık olmamasını gerekçe gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA
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