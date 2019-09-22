Son Dakika Haberleri: İranlı milletvekilinden Tahran'da Sünniler için cami isteği
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İranlı milletvekilinden Tahran'da Sünniler için cami isteği

2 dakika önce

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, başkent Tahran'da Sünniler için cami yapılması gerektiğini ifade etti.

İranlı milletvekilinden Tahran'da Sünniler için cami isteği, System.String[]

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, başkent Tahran'da Sünniler için cami yapılması gerektiğini ifade etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Muhammedi, "Sünniler Tahran'da 7 ayrı noktada apartman dairesinde namaz kılıyor. Tahran'daki bir milyon Sünninin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz." dedi.

Söz konusu apartman dairelerinde 100 ila 150 kişinin cemaatle namaz kılabildiğine dikkati çeken Muhammedi, konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Tahran'da Sünnilere ait resmi mescit veya cami bulunmuyor.

Milletvekili, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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