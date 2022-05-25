İranlı milletvekilinden "ülkenin güvenlik ve istihbaratına nüfuz edildiği" uyarısı Açıklaması

İranlı milletvekili Ali Rıza Beygi, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hodayi'nin 22 Mayıs'ta başkent Tahran'da düzenlenen bir suikastla öldürülmesinin "ülkenin güvenlik ve istihbaratına nüfuz edildiğinin" bir göstergesi olduğunu söyledi.

İran'da yayın yapan "asriran" adlı internet sitesine konuşan Tebriz Milletvekili Beygi, Hodayi'ye düzenlenen suikastın istihbarat ve güvenlik zafiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Ülkenin güvenlik ve istihbaratına İsrail'in nüfuz ettiğine işaret eden Beygi, "Savaşçımızın Suriye'den buraya takip edilerek Tahran sokaklarında Meclisin karşısında suikasta uğraması hoş bir işaret değil. Kudüs'teki işgalci rejimle (İsrail) doğrudan çatışmada askeri üstünlüğümüzden ne kadar söz etsek de bu üstünlüğün tersi ülkenin güvenlik ve istihbarat işlerinde geniş çaplı nüfuz olarak kendini gösteriyor." dedi.

İstihbarat ve güvenlik kurumlarının önceliklerinin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Beygi, şöyle devam etti:

"Sendika ve sivil toplantıların polisle çatışmaya dönüşmesi, kurşun ve gaz bombası atılması, iç güvenlik sisteminin ülkedeki durumu doğru değerlendirmediğini gösteriyor. İstihbarat servislerimizin önceliklerinin belirlenmesinde bir sorun olduğuna inanıyorum. Odaklanılması gereken ana unsurlar; yabancılar ve onların nüfuzu olmalıdır."

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde arabasında beklerken motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağını açıklamıştı.