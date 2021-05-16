İranlı milletvekilleri Filistin direnişine destek bildirisi yayımladı - Son Dakika

İran Meclisindeki 250 milletvekili, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin direnişine destek verdiklerini açıkladı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde 250 milletvekilinin imzaladığı bildiriyi Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhsin Dehnevi milletvekillerine hitaben okudu.

Söz konusu bildiride, "Siyonist rejimin cinayetleri ve bebekleri katletmesi 80 yıldır devam ediyor. Biz İran Meclisi milletvekilleri olarak siyonist rejime karşı mücadele eden tüm direnişçileri destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail rejimine karşı bölgesel ve uluslararası bir mutabakat oluşturma çabasının gerekliliği vurgulanan açıklamada, "İran Meclisi, diğer ülke parlamentolarıyla diyaloğa geçerek, kutsal Kudüs'ü gaspçıların işgalinden kurtarmaya çalışacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 55'i çocuk, 188 Filistinli hayatını kaybetti.