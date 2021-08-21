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İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi - Son Dakika

İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi

21.08.2021 13:07
İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi, System.String[]

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin hazırlayarak Meclise sunduğu yeni kabinede, kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi, bazı milletvekillerince eleştirildi.

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin hazırlayarak Meclise sunduğu yeni kabinede, kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesi, bazı milletvekillerince eleştirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi'nin yeni kabine için önerdiği isimlere yönelik güven oylaması süreci başladı.

Kabine listesindeki isimler, Mecliste tek tek değerlendirilecek, ardından güvenoyuna sunulacak.

Meclisteki açık oturumda milletvekillerine hitap eden Reisi, yeni hükümetin önceliğinin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı sağlamak olacağını belirtti.

Reisi, şunları söyledi:

"Halkın aşılanmasını hızlandırmak, sağlık protokollerini uygulamak ve tedavi imkanlarını geliştirmek, hükümetin salgın meselesindeki önceliğidir. İkinci önceliğimiz de ekonomik istikrar, makro göstergelerin iyileştirilmesi, vatandaşların geçim kaynaklarının artırılması ile geçim sıkıntısının ortadan kaldırılması, istihdamın güçlendirilmesidir."

Kabinede "kadınlara ve Sünnilere de yer verin" çağrısı

Meclis Ehli Sünnet Fraksiyonu Başkanı ve Mahabad Milletvekili Celal Mahmudzade, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesine açıkça muhalefet ederek, "Sayın Reisi'nin kabinesinin yaş ortalaması 52'dir. Genç kabine sloganlarına rağmen önerilen kabine listesindeki isimlerin yaş ortalaması kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabinede kadınlara ve Sünnilere yer verilmediğine dikkati çeken Mahmudzade, şunları kaydetti:

"Ehli Sünnet mensubu seçkin isimlerin ve toplumun yüzde 50'sini oluşturan kadınların önerilen kabine listesinde bulunmaması da kabul edilemez. Sayın Reisi, biz ve Meclis'teki kadınlar size 'kadınların kabinede neden yeri yok?' sorusunu soruyoruz. Kadınların çeşitli alanlardaki potansiyelini hepimiz biliyoruz ancak siz de kadınların görmezden gelindiğini kabul edin.

Mezhebi azınlıklardan faydalanılacağına dair önceki toplantılarda sözler verdiniz. Acaba milyonlarca Ehli Sünnet vatandaşından sizin bakan olarak sunacağınız bir kişi dahi çıkmadı mı?"

"Ekonomi ekibiniz yeterli yönetim deneyimine sahip değil"

Ekonomi Bakanı olarak önerilen İhsan Handuzi'nin de, ülkede tartışmalara yol açan Mali Eylem Görev Gücü'ne üyeliğe karşı çıkan isimlerden biri olduğunu hatırlatan Mahmudzade, şöyle devam etti:

"Yakın arkadaşlarınızdan seçtiğiniz bu ekonomi yönetimiyle ekonomik sorunlara karşı savaş açamazsınız. Ekonomi ekibiniz yeterli yönetim deneyimine sahip değil ve uluslararası anlaşmalara katılmamıza tamamen karşıt görüşlere sahip. Bu da üye ülkelerle ekonomik etkileşimi ve İran'daki yabancı yatırımcıları azaltıyor."

Kabineye "Ehli Sünnet mensubu bakan atanması" çağrısı

Toplantıda konuşan, Sünni vatandaşların yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti Milletvekili Muinuddin Saidi de kabinede hiçbir kadına yer verilmemesini "üzüntü verici" olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Reisi'ye "kabineye Ehli Sünnet mensubu bakan ataması" çağrısında bulundu.

Aynı eyalete bağlı Seravan kenti Milletvekili Melik Fazıli ise kabinede ülke nüfusunun yüzde 11'ine ev sahipliği yapan Sistan ve Beluçistan eyaletinden kimseye yer verilmemesini eleştirerek, "Biz, eyaletteki yetkin kişilere kabinede yer verilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte her zaman Velayet-i Fakih'i savunan Ehli Sünnet camiasının da liyakat esasına dayalı olarak hükümet kademelerinde yer almalarını istiyoruz." diye konuştu.

İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi
İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi
İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi
İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi
İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi

İbrahim Reisi, Milletvekili, Kabine, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı milletvekilleri, yeni kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesini eleştirdi - Son Dakika


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