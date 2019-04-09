Son Dakika Haberleri: İranlı Milletvekillerinden ABD'ye Üniformalı Protesto

İranlı Milletvekillerinden ABD'ye Üniformalı Protesto

1 saat önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekilleri, ABD'yi protesto etmek için meclise Devrim Muhafızları üniformasıyla geldi.

İranlı Milletvekillerinden ABD'ye Üniformalı Protesto, System.String[]
İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve milletvekilleri, ABD'yi protesto etmek için meclise Devrim Muhafızları üniformasıyla geldi.

İranlı milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "yabancı terör örgütleri" listesine almasına "üniformalı" tepki gösterdi.

İran'da DMO Günü'ne denk gelen meclis oturumuna milletvekilleri ve Laricani, Devrim Muhafızları üniformasıyla katıldı.

Genel Kurul oturumunun açılışında konuşan Laricani, DMO'nun bölgede terörizm tehlikesine en büyük darbeyi vurduğunu belirterek, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun tamamını desteklemeye devam edeceğiz. Bize göre ABD hükümeti ve onun silahlı kuvvetleri, uluslararası terörizmin askeri ve ekonomik sembolüdür." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ gibi terörist grupların kurulmasında ve güçlendirilmesinde ABD hükümetinin rol oynadığını itiraf ettiğini kaydeden Laricani, Trump'a hitaben "ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkesinin DEAŞ'ı ortaya çıkardığını söylediğini unutmuş olmalısınız. Siz ya unutkanlık hastalığına yakalandınız ya da haddinden fazla pervasızsınız." dedi.

ABD Başkanı'nı hırsızlıkla suçlayan Laricani, "Trump, Riyad toplantısında 100 milyar dolardan fazla parayı gasbettiği için kendisiyle iftihar ediyor. Siz hırsız bir devletsiniz ve bu madalyayı kendiniz göğsünüze taktınız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine dahil edildiğini duyurmuştu.

Buna karşılık İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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