İranlı mimar çöpten çimento üretmek için destek bekliyor - Son Dakika

İranlı mimar çöpten çimento üretmek için destek bekliyor

İran'da kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edilince Türkiye'ye kaçıp burada da koca şiddetine maruz kalan mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, çöplerden yaptığı çimentonun ısı yalıtımında kullanıldığını ve rutubeti önlediğini söyledi

Amirabad, İran'da bu sistemin binalarda kullanıldığını ancak üç formülü eksik verdiğini söyledi

ADANA - İran'da kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edilince Türkiye'ye kaçıp burada da koca şiddetine maruz kalan mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, çöplerden yaptığı çimentonun ısı yalıtımında kullanıldığını ve rutubeti önlediğini söyledi. İranlı kadın, imkan verilirse Türkiye'de üretim yapmak istediğini belirtti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 14 Nisan günü komşusuna iftara giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç.tarafından öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca kocası Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İranlı kadının mimar olduğu ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve kaçıp Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı.

Amirabad, İran'da yaptığı projelerden dolayı ödül aldığını, hatta çöplerden yaptığı çimento projesinin İran'da şu an binalarda kullanıldığını söyledi. Amirabad, çöp çimentonun nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını da şöyle anlattı:

"Çöplerden yaptığım çimento ısı yalıtımında kullanılıyor ve rutubeti önlüyor, ayrıca haşerelerin gelmesini de engelliyor. Bina yapımında kara sıvadan sonra 4 aşama var ama benim buluşumla bunların hepsi ortadan kalktı, sadece tek işlemde bitiyor. Ben İran'da bu işlemi gerçekleştirdim ve şu anda fabrikalarda üretimi var."

Amirabad, İran'da bu projenin hayata geçmesine rağmen 3 formülünü eksik verdiğini belirterek, "O şekilde devam ediyorlar. O üç formülü Türkiye'de hayata geçirmek istiyorum. O aşamaları da bitirince bu ürün çok daha güçlü olacak. Bana bir fırsat verilirse Türkiye'ye çok güzel şeyler katabilirim" diye konuştu.