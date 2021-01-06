Son dakika haber! İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm - Son Dakika

Son dakika haber! İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

Son dakika haber! İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm
Son Güncelleme: 06.01.2021 12:29

Son dakika haberlerine göre İranlı Sajjad Navidi adlı mimar geliştirdiği, Penguen Koruma Sistemi'yle küresel Isınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

–İranlı Sajjad Navidi adlı mimar geliştirdiği, Penguen Koruma Sistemi'yle  küresel Isınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

İranlı Sajjad Navidi adlı mimar iklim değişikliğinden etkilenen penguenler için harekete geçti. Sajjad Navidi, mimari tasarımıyla hem buzulların erimesini durdurmaya hem de penguenlerin tabitatını korumayı amaçlayan, igloları kullanarak iki parçalı bir tasarım geliştirdi. İglonun bir kubbesini buz üstünde bir diğerini ise su altında olacak şekilde diyazn etti.  Böylelikle Navidi, penguenler için güvenli barınaklar inşaa etmeyi amaçladı. Sualtındaki  yapı, buzun erimesini durdurmak için soğutma sistemi özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Yapıya takılacak bir sarkaçla, çevredeki buzu soğutmak için fanlara  güç veren bir elektrikli sistem geliştiren İranlı mimar,böylelikle buzulların erimesinin durdurmayı başardı.Penguen Koruma Sistemi' adı verilen konsept ile Navidi, penguenlerin yaşam alanlarını korurken buzunun erimesini de durdurma amacına başarıyla ulaştığı kaydedildi.


- İran
Kaynak: DHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm - Son Dakika
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