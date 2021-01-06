Son dakika haber! İranlı mimardan iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

–İranlı Sajjad Navidi adlı mimar geliştirdiği, Penguen Koruma Sistemi'yle küresel Isınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

İranlı Sajjad Navidi adlı mimar iklim değişikliğinden etkilenen penguenler için harekete geçti. Sajjad Navidi, mimari tasarımıyla hem buzulların erimesini durdurmaya hem de penguenlerin tabitatını korumayı amaçlayan, igloları kullanarak iki parçalı bir tasarım geliştirdi. İglonun bir kubbesini buz üstünde bir diğerini ise su altında olacak şekilde diyazn etti. Böylelikle Navidi, penguenler için güvenli barınaklar inşaa etmeyi amaçladı. Sualtındaki yapı, buzun erimesini durdurmak için soğutma sistemi özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Yapıya takılacak bir sarkaçla, çevredeki buzu soğutmak için fanlara güç veren bir elektrikli sistem geliştiren İranlı mimar,böylelikle buzulların erimesinin durdurmayı başardı.Penguen Koruma Sistemi' adı verilen konsept ile Navidi, penguenlerin yaşam alanlarını korurken buzunun erimesini de durdurma amacına başarıyla ulaştığı kaydedildi.

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