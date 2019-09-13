Son Dakika Haberleri: İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş'ında yeni mağazasını açtı
Son Dakika Güncel Haber

İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş'ında yeni mağazasını açtı

1 saat önce

Ünlü isimlerin kıyafetlerini tasarlayan İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani Ghabeshi, dünyaca ünlü moda tasarımcısı olma yolunda ilerliyor.

İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş'ında yeni mağazasını açtı, System.String[]

Ünlü isimlerin kıyafetlerini tasarlayan İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani Ghabeshi, dünyaca ünlü moda tasarımcısı olma yolunda ilerliyor. Bir İstanbul aşığı olduğunu ve tasarımlarını yaparken İstanbul'dan ilham adını kaydeden Ghabeshi,, Nişantaşı'ndaki mağazasında hizmet vermeye başladı.


Türkiye'de kısa zaman içerisinde birçok başarı elde eden Farnaz Salmani Ghabeshi,, tasarımlarıyla hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Adını tüm dünyaya duyurmak isteyen genç tasarımcı; Ajda Pekkan, Derya Uluğ ve İvana Sert gibi birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarladı. Hedefinin büyük olduğunu ve emin adımlarla yürüdüğünü söyleyen Ghabeshi, Nişantaşı Teşvikiye'de olan showroomu ile birlikte markasını satışa sundu. - İSTANBUL

Nişantaşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor
Zalim İstanbul'un Ceren'inden sınırları zorlayan göğüs dekolteli paylaşım Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası! İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:38:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş'ında yeni mağazasını açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]