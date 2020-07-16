İranlı modele hediye edilen aslan, Gaziantep'te korumaya alındı - Son Dakika

İRANLI ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Emniyeti tarafından yapılan çalışmayla Sarıyer Maslak'ta bir rezidansta yavru erkek aslan ele geçirildi. Ünlü manken Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edildiği öğrenilen yavru aslan, doğal ortamına uygun bir şekilde büyümesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Yavru aslan koruma altına alnırken Yadegari'ye ise para cezası kesildi.

SÜT İLE BESLENİYOR

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen yavru aslanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süt ile beslenen yavru aslan kısa sürede et ile beslenmeye başlanacak.

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