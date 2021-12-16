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İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor - Son Dakika

İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor

16.12.2021 12:46
İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor

İranlı motosiklet yarışçısı ve sinema sanatçısı Meryem Talayi, kiraladığı arazide kendi imkanlarıyla kurduğu barınakta sokaktan topladığı 150 sahipsiz köpeğin bakımını sağlıyor.

İranlı motosiklet yarışçısı ve sinema sanatçısı Meryem Talayi, kiraladığı arazide kendi imkanlarıyla kurduğu barınakta sokaktan topladığı 150 sahipsiz köpeğin bakımını sağlıyor.

İran'da 2 sene önce yapılan kadınlar arası motosiklet yarışmasında şampiyon olan ve birçok sinema filminde rol alan Talayi, şimdilerde ise sigortacılık ve sürücü eğitmenliği yapıyor.

Kanada'da yaşarken ülkesine dönen Talayi, sokakta sakat kalan, gözleri görmeyen ve barınacak yerleri bulunmayan hayvanlar için bir arayışa girdi.

Kiraladığı arazide tek başına bir barınak kurdu

Bu hayvanlara sahip çıkmaya karar veren İranlı hayvansever, Tahran şehir merkezine 25 kilometre mesafedeki Şehriyar ilçesinde 7 yıl önce kiraladığı arazide tek başına bir barınak kurdu. Talayi'ye daha sonra arkadaşları ve çevresi de destek vermeye başladı.

Talayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ve diğer devlet kurumlarının yapması gereken işi üstlendiklerini ve destek görmek yerine birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sokakta ayakları kopmuş, gözleri görmeyen ya da tedaviye muhtaç hayvanlara kimsenin sahip çıkmaması üzerine 900 metrekarelik bir arazi kiraladığını ve buraya barınak kurduğunu aktaran Talayi, toplamda 150 köpeği beslediğini ifade etti.

Talayi söz konu su köpeklerden 2'sini ise 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen deprem sonrası yaralı halde bulduğunu aktardı.

Beslenme ve tedavileriyle ilgileniyor

Barınakta hayvanların beslenme ve tedavileriyle ilgilendiklerini anlatan Talayi, cerrahi müdahale gerektiğinde ise veterinerlerin gelip ameliyat ettiğini aktardı.

Talayi, yaptığı işin maliyetinin ise hayli yüksek olduğunu dile getirdi.

Masrafları karşılamak için birkaç işte çalışmak zorunda kaldı

Uzun süre tüm masrafları tek başına karşıladığını ve bunun için birkaç işte çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Talayi, daha sonraları bazı arkadaşlarının da destek vermeye başladığını ve çevreden de yardımcı olanların çıktığını söyledi.

Talayi, şöyle konuştu:

"Mezbahalardan besin maddelerini alıyorum. Su, elektrik, kira, besin maddeleri, ilaç ve cerrahi müdahaleler... Bunun dışında köpekler buradaki tesisata zarar verdiği için onun masrafı oluyor. Bir iki defa acilen aracımı satmak zorunda kaldım. Çünkü masraflar çok arttı."

"Bu dilsiz canlılara yapılan eziyetler her geçen gün artıyor"

Talayi, görevleri köpek ve diğer hayvanların bakımı olan, yüksek bütçeler alan birçok kurumun vazifelerini yerine getirmediğini söyleyerek, "Halkımızın hayvanlar konusundaki kültürü çok yanlış. Bu dilsiz canlılara yapılan eziyetler her geçen gün artıyor. Birçok hayvan yardıma muhtaç. Bazılarının ayakları kopmuş, gözleri görmüyor. Sakat kalanlar burada tedavi görüyor. Onlar için güvenli bir yer yok." dedi.

Hayvanların bakımını yaparken ve onları beslerken birçok sorunla karşılaştığını kaydeden Talayi, şöyle konuştu:

"Devlet, hayvanların himaye edilmesi için program yapacağına ve bizim gibilere destek olacağına her geçen gün yanlışlarına bir yenisini ekliyor ve yanlış kültürünün derinleşmesine hizmet ediyor. Devlet televizyonundan da bu yanlış kültüre destek veriliyor ve buna dönük programlar yapılıyor."

Hayvan cinayetlerine dikkati çekti

İran'da hayvan cinayetlerinin arttığını ancak bunları engellemek için adım atılmadığını savunan Talayi, "Cinayet işleyen kişileri düzeni bozmaktan içeri alıyorlar ve kısa sürede serbest bırakıyorlar. Hayvan sevgisi taşıyan bazı kişiler de yanlış yöntemler nedeniyle hayvanlara daha fazla eziyet veriyor. Yapılan yanlışlar zinciri uzayarak gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor
İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor
İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor
İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor
İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor

Şampiyon, Tahran, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor - Son Dakika


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