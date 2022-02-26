İranlı muhafazakar milletvekili, hükümeti nükleer müzakereler konusunda eleştirdi - Son Dakika
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İranlı muhafazakar milletvekili, hükümeti nükleer müzakereler konusunda eleştirdi

26.02.2022 16:05
İranlı muhafazakar milletvekili, hükümeti nükleer müzakereler konusunda eleştirdi

İranlı muhafazakar milletvekili Mahmud Nebeviyan, Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde yakın zamanda anlaşmaya varılabileceğini ancak Tahran'ın taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

İranlı muhafazakar milletvekili Mahmud Nebeviyan, Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde yakın zamanda anlaşmaya varılabileceğini ancak Tahran'ın taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

İran Meclis Haber Ajansına (ICANA) göre, Meclis'in açık oturumunda konuşan Tahran Milletvekili Nebeviyan, "İlerleyen günlerde müzakereler sonuçlanıp anlaşmaya varılabilir ancak bu anlaşmada İran'ın temsilcilerinin ve İran halkının talepleri karşılanmamıştır." dedi.

ABD'nin bazı yaptırımları kaldırmayı reddettiğini ve anlaşmadan tekrar çekilmeyeceğine dair garanti de vermediğini söyleyen Nebeviyan, "Bu anlaşmada dikkat etmemiz gereken birçok sorun var. Örneğin ISA ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda hiçbir taahhütte bulunmadılar." diye konuştu.

Nebeviyan, "ABD'nin yaptırımları kaldırması ve yaptırımların kaldırıldığının tarafımızca doğrulanması gerekiyordu ancak maalesef bu da kabul edilmiyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

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Kaynak: AA

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