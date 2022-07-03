İranlı muhafazakar milletvekilinden "Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmaz" açıklaması - Son Dakika
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İranlı muhafazakar milletvekilinden "Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmaz" açıklaması

03.07.2022 16:57
İranlı muhafazakar milletvekilinden "Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmaz" açıklaması

İran Meclisinde muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reşt Milletvekili Cebbar Kuçekinejad, ABD'nin görüşmeler sırasında İran'ın nükleer faaliyetleri dışında balistik füze faaliyetleri gibi konuları gündeme getirmesi nedeniyle nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerinden bir netice...

İran Meclisinde muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reşt Milletvekili Cebbar Kuçekinejad, ABD'nin görüşmeler sırasında İran'ın nükleer faaliyetleri dışında balistik füze faaliyetleri gibi konuları gündeme getirmesi nedeniyle nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerinden bir netice alınamayacağını savundu.

"Namehnews" haber sitesine konuşan Kuçekinejad, geçen günlerde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen nükleer müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran hükümetinin, Doha'daki görüşmeler sonrası konuyla ilgili hem Meclisin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesine hem kapalı bir oturumda milletvekillerine bilgi verdiğine değinen Kuçekinejad, "Karşı taraf, hedefine ulaşmak için farklı yöntemler kullanıyor. Bu nedenle müzakereler karmaşık bir hale geldi." dedi.

Görüşmede ABD'nin gündem dışı konuları masaya getirmesinin müzakerelerde netice alınmasını güçleştirdiğine işaret eden Kuçekinejad, şunları söyledi:

"Washington yönetimi, daha fazla imtiyaz almak istiyor ve İran buna izin vermiyor. ABD nükleer faaliyetler konusunun dışındaki mevzuları gündeme getiriyor. Katar'daki görüşmede nükleer konusu çok da gündeme gelmedi. ABD, İran'ın balistik füze faaliyetleri gibi konuları masaya getirdi. Bu görüşmelerin sonuca varmayacağını düşünüyorum."

Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Doha'da sürmesine karar verilmişti. Söz konusu görüşmeler, 28-29 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

YORUMLAR
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AB, İran nükleer müzakerelerinin çökmesinden endişeli AB, İran nükleer müzakerelerinin çökmesinden endişeli
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı muhafazakar milletvekilinden 'Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmaz' açıklaması - Son Dakika

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