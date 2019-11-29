İranlı muhalif lider Kerrubi'den

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, benzin zammı sonrası patlak veren protestoların, ülkedeki "yolsuzluk, ayrımcılık, halkı küçümseme ve eşitsizlikten" kaynaklandığını söyledi.

Kerrubi, kendisine yakınlığıyla bilinen "sahamnews" haber sitesinde yayımlanan açıklamasında, benzin zammı sonrası ülke genelinde düzenlenen gösterilere ve güvenlik güçlerinin müdahalelerine değindi.

Güvenlik güçlerinin gösterilerde ölümlere yol açan müdahalelerini "facia" olarak nitelendiren Kerrubi, "Halkın üzerine doğrudan ateş açan kişilerin tespit edilip cezalandırılması dahil bu facianın çeşitli boyutlarının ortaya çıkarılması için bağımsız bir soruşturma komitesine ihtiyaç vardır. Bu komite kimin kamu mallarını tahrip ettiğini de belirleyecektir." dedi.

Protesto gösterileri için "savaş" ifadesini kullanan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ve diğer yetkililerin açıklamalarını "ahmakça" diyerek eleştiren Kerrubi, protestoların sebeplerinin ülkedeki "yolsuzluk, ayrımcılık, halkı küçümseme ve eşitsizlikten" kaynaklandığını ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Af Örgütü, "güvenilir bilgilere" dayandırdığı raporlarında, güvenlik güçlerinin çatılardan ve bir kez de helikopterden göstericilere ateş açtığına yer vermişti.