İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı

36 dakika önce

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, rejim karşıtı gösterilere verdiği destek nedeniyle gözaltına alındı.

İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı, System.String[]

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, rejim karşıtı gösterilere verdiği destek nedeniyle gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Hüseyin Kerrubi güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı. Ulusal Güven Partisi Merkez Konseyi Üyesi de olan Kerrubi'nin gözaltı nedeninin, 3 gündür devam eden gösterilere verdiği destek olduğu belirtiliyor.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Mehdi Kerrubi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı
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