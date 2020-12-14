İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı

14.12.2020 15:21

İsveç'te yaşayan İran rejimi muhalifi Habib Farajollah Chaab'ın Türkiye üzerinden İran'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İsveç'te yaşayan İran rejimi muhalifi Habib Farajollah Chaab'ın Türkiye üzerinden İran'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti'nin Hollanda'da bulunan adamı Tolga Hakan C.'ye, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi talimatı verdiği belirlendi.

Tetikçi Mert A., 10 Kasım'da ruhsatsız tabanca, telefon, taşınabilir Wi-Fi cihazı ve kiralık araç içerisine sabitlenmiş kameraya bağlı canlı yayın tertibatı ile yakalandı. Mert A.'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen B.D. de gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda, T. D., U.C., R.S. ve O.D. 19 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonu derinleştiren ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yürütülen ortak çalışmada, İsveç vatandaşı, İran rejimi muhalifi Habib Farajollah Chaab'ın 9 Ekim'de İstanbul'da kaybolmasına ilişkin çeşitli bulgulara ulaştı.

Ortak çalışmada, Chaab'ın, Zindaşti'nin talimatı ve yönlendirmesiyle sevgilisi İranlı Saberin S. ve Zindaşti'nin adamları tarafından kurulan tuzak neticesinde İstanbul'dan Van'a, oradan da İran'a kaçırıldığı, bu olayda Turgay D. ve Zindaşti'nin kayınbiraderi B.F. liderliğindeki ekibin aktif rol aldığı, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Tespitler doğrultusunda, 27 Kasım'da İstanbul merkezli 4 ilde 13 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, İstanbul'da H.Y., E.Ö., Y.D., B.F. ve F.D., Van'da N.Ç., D.A., E.A., M.F. ve A.F., Ankara'da ise F.Ş. olmak üzere 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonun detayları

Suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti ve ortağı Nihat Aşan'ın, Tahran ve Urumiye'de İran istihbaratı ile Habib Chaab konulu toplantılar yaptığı, toplantılara ağustos ayında İran'a giden kayınbiraderi B.F.'nin de katıldığı, Chaab'ın kaçırılması amacıyla sevgilisi Saberin S. ile Türkiye'de bir buluşma organize edildiği belirlendi.

B.F.'nin 7 Ekim günü Türkiye'ye giriş yaparak F.D. ve F.F. ile ekip kurduğu, aynı gün insan kaçakçıları A.F. ve M.F. vasıtasıyla illegal olarak Türkiye'ye giriş yapan Saberin S.'nin B.F. ve Nihat Aşan'ın kuzeni E.A. tarafından Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Saberin S.'nin 8 Ekim'de sahte İran pasaportunu kullanarak B.F.'nin ekibinden F.D. ile kara yolu ile aynı gün B.F. ve F.F.'nin de hava yolu ile İstanbul'a geldiği tespit edildi.

B.F, F.D. ve F.F.'nin, 9 Ekim'de Esenyurt'taki bir yapı marketten plastik kelepçe ve bez satın aldığı, buraya binek araç ve minibüs ile gelen T.D. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyle TÜYAP Fuar alanı civarına gittiği saptandı.

Aynı gün akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gelen Chaab'ın, taksiyle geldiği Beylikdüzü'nde, kendisini bekleyen Saberin S. ve şoförün içinde bulunduğu minibüse bindiği belirlendi. Minibüste etkisiz hale getirilen Chaab'ın sevgilisi tarafından B.F. ve beraberindeki kişilere teslim edildiği öğrenildi.

El ve ayakları bağlanan ve bayıltılan Habib Farajollah Chaab'ın, B.F. ve beraberindekiler tarafından 10 Ekim'de insan kaçakçısı N.Ç.'nin Van'daki evine götürüldüğü, orada farklı bir araca bindirilerek insan kaçakçıları A.F. ve M.F.'ye teslim edildiği, illegal olarak İran'a geçişinin sağlandığı tespit edildi. Saberin S.'nin de aynı gün illegal yollardan İran'a kaçtığı belirlendi.

MOIS'ın sitesinde haber ve fotoğraf paylaşıldı

Ayrıca, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının (MOIS) resmi sitesinde, 12 Kasım'da yayımlanan haberde, Habib Farajollah Chaab'ın, istihbarat birimlerince yakalandığı bilgisi ile Chaab'ın el ve gözleri bağlanmış şekilde fotoğrafı paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarınca İran istihbaratının yurt dışı operasyonlarında makul reddedilebilirlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiği, bu kapsamda operasyonun ifşası durumunda konunun İran devleti ile bağlantısını inkar edebilmek amacıyla operasyonlarını yerel şahıslar/kriminal gruplar üzerinden gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu doğrultuda İran istihbaratının, 2015 yılından itibaren İran rejimi muhalifi şahıslara yönelik suikast ve kaçırma eylemlerinde uluslararası organize suç örgütü elebaşı Zindaşti ve ortağı Nihat Aşan liderliğindeki suç şebekesi ve uzantılarını kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, 29 Kasım 2017'de GEM TV sahibi Saeed Karimian cinayeti ile bağlantılı firari sanık Ali K.'nin Zindaşti'nin şoförü ve yakın koruması, 14 Kasım 2019'da Masoud Molavi Vardanjani'nin İstanbul'da öldürülmesi olayının tetikçisi Abdulvahhab K.'nin, firari sanık Ali K.'nin kardeşi ve Zindaşti'nin bahçıvanı olduğu belirtildi.

İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı
İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı

Organize, Zindaşti, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı muhalifin kaçırılmasıyla ilgili suç örgütü elebaşı Zindaşti'yle bağlantılı 13 kişi tutuklandı - Son Dakika


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