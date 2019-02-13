Son Dakika Haberleri: İranlı Muhaliflerden Varşova'da Protesto Gösterisi

İranlı Muhaliflerden Varşova'da Protesto Gösterisi

7 saat önce

Avrupa'da yaşayan İranlı rejim karşıtları Polonya'nın başkenti Varşova'da gösteri düzenledi.

İranlı Muhaliflerden Varşova'da Protesto Gösterisi, System.String[]
Avrupa'da yaşayan İranlı rejim karşıtları Polonya'nın başkenti Varşova'da gösteri düzenledi.

ABD ile Polonya'nın ev sahipliğinde Varşova'da bugün başlayacak Orta Doğu Zirvesi öncesinde İranlı muhalifler protesto gösterisi düzenledi. Çoğunluğunu İran Milli Direniş Konseyi üyelerinin oluşturduğu gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Zirvenin yapılacağı Varşova Ulusal Stadyumu önündeki "Özgür İran" protesto gösterisinde konuşan İran Milli Direniş Konseyi üyeleri, İran'daki mevcut rejimin yıkılmasını istedi. Sık sık "İran'a Özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteride konuşmacılar İran'da yaşanan insan hakları ihlallerini de dile getirdi.

Gösteriye eski New York Belediye Başkanı ve halen ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı olan Rudy Giulian ve bazı Polonyalı milletvekilleri de destek verdi. Orta Doğu'da barış ve stabilizasyonu konu edineceği belirtilen Varşova'daki zirvenin kimi çevrelerce aslında İran'ı hedef aldığı dile getirilirken İranlı muhaliflerin rejim karşıtı gösterisi de dikkat çekti. - VARŞOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

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