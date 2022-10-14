İranlı muhaliflerin kaçırılması davasında 2 sanığa tahliye

İRANLI rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen aralarında eski savcı Davut Yılmaz ve savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu 11 tutuklu sanığın tahliye talepleri reddedildi. Tutuklu 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla geçen ay meslekten ihraç edilen savcı Davut Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı casusluk davasının 19 Temmuz tarihli ilk duruşmasında, 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, savunmasını yapan sanıklardan İran uyruklu sanık Morteza Soltan Sanjari, İhsan Sağlam'la birlikte Burkina Faso'da iş yapmak için iki kez Afrika'ya gittiklerini, patronunun Seyid Mehdi Hosseini (iddianameye göre İran istihbarat servisinden) olduğunu söyledi. İddianamede kendisinin İran istihbaratı saha elemanı olarak gösterildiğini ve İran istihbaratının parasını taşımakla suçlandığını belirten Sanjari, sadece tercümanlık yaptığını, casusluk ve adam kaçırma gibi işleri o sırada fark etmediğini öne sürdü.

Sanjari, bir süre sonra İranlıların kendisi hakkında "Bunun Türkiye'de adamı var" şeklinde konuştuğunu, daha sonra "Bize yardımcı olmuyorsun" diye işkence yapıp parasını aldıklarını, apar topar İran'dan kaçtığını ve Türkiye'ye geldiğini söyledi. Sanjari, İranlıların savcı Davut Yılmaz'ı İran'a davet ettiklerini ancak, Davut Yılmaz'ın daveti kabul etmediğini anlattı. Sanjari, Türkiye'de yaşayan bir İran rejim muhalifinin kaçırılması için 50 bin dolara anlaşıldığını da aktardı.

2 SANIĞA TAHLİYEMahkeme heyeti, sanıklardan Tuncay Buyurgan ve Kamil Taşçı'nın tahliyelerine karar verdi. Aralarında Davut Yılmaz, İhsan Sağlam'ın da bulunduğu 11 tutuklu sanığın ise tahliye talepleri reddedildi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran'a kaçırıldığı iddia edilen, eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh ile kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei ve ekonomist Shahnam Golshani mağdur olarak yer aldı.İddianamede, İran'da haklarında yakalama kararı bulunan Askeri İstihbarat Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İstihbarat Dış Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda, Morteza Soltan Sanjari isimli casusun Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de işbirlikçi ve suç örgütleri bulmakla görevlendirildi. Sanjari, bu amaçla By Sağlam Savunma Şirketi'nin sahibi, örgüt lideri olduğu iddia edilen İhsan Sağlam'la tanıştı. Kendisini işadamı ve diplomat olarak tanıtan Sağlam, 'Mikail- Angel' kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti. İddianamede göre Savcı Yılmaz, 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması, istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle işbirliği yaptı. Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağladı. İddianamede şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.