İRANLI MÜLTECİ, TÜRKİYE ADINA KATILDIĞI BULUŞ YARIŞMASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan İran uyruklu mülteci Amirpooyan Cheghin (34), Türkiye adına katıldığı Uluslararası Buluş ve İnovasyon Yarışması'nda tasarladığı projeyle altın madalya kazandı. Ülkesinde inşaat mühendisliği eğitimi alan ve geçimini sağlamak için inşaatlarda çalışan Cheghin, mülteci olarak yaşadığı Türkiye adına altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını söyledi.

İran'da ailesiyle yaşayan Amirpooyan Cheghin, 10 yıl önce üniversitede inşaat mühendisliği eğitimi aldığı ülkesini terk ederek mülteci olarak Denizli'de yaşamaya başladı. Karaman Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Cheghin, geçimini sağlamak için alçı tavan ustası oldu. Çalıştığı inşaatlarda su tesisatları dikkatini çeken Cheghin, bir tasarım yapmaya karar verdi. 'Evlerde su tesisatında sıcak ve soğuk su için tek boru' tasarım projesi çizen Cheghin, projesini geçen temmuz ayında Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 'Uluslararası Buluş, İnovasyon Yarışması'na gönderdi. Yarışmaya İranlı mülteci olmasına rağmen Türkiye adına katılan Cheghin'in tasarım projesi jüri üyeleri tarafından altın madalya ve sertifikayla ödüllendirildi. Cheghin'in altın madalyası ve sertifikası kargoyla Denizli'deki adresine gönderilerek kendisine teslim edildi.

RUSYA VE SIRBİSTAN'DAKİ YARIŞMALARA DA KATILMIŞ

İran'da yaşarken 2009 yılında Rusya'da düzenlenen başka bir yarışmaya da araç motorlarında turboya alternatif sistem geliştirerek katılan Cheghin üçüncü olurken, Sırbistan'da düzenlenen yarışmada ise şifreli silah tasarım projesiyle altın madalya kazandı. En son katıldığı Kanada'daki yarışmada altın madalyayı Türkiye adına kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Amirpooyan Cheghin, Mülteci konumundayım ama Türk devleti bize yaşamamız için haklar verdi. Bende tasarımcı olarak bu görevimi yerine getirmek istedim dedi.

TÜRKİYE ADINA ALTIN MADALYA KAZANDI

Cheghin, Türkiye'de mülteci olmasına rağmen mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığını ifade ederek, İran'dan 2012 yılında Türkiye'ye geldim. İnşaatta çalışıyorum. Daha önce tasarımlarımla başka yarışmalara da katıldım ve başarı elde ettim. En son Türkiye adına katılığım Kanada'daki yarışmada altın madalya kazandım. Projemde evlerde su tesisatında çeşmeler için soğuk ve sıcak için iki ayrı boru döşeniyor. Benim geliştirdiğim tasarımda soğuk ve sıcak su tek borudan çeşmeye gidiyor. Bu tasarım geliştirdiğim bir projenin alt yapısıydı. Türkiye adına yarışmada altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyorum. Türk devleti bizlere haklar sundu ve burada yaşamamızı sağladı. Kaçak değiliz, bize oturma izni verdi ve barındırdı. Bende tasarımcı icatçı olarak görevimi yerine getirmek istedim. Mülteciler için yaşadıkları ülkelerde belirsizlik var. Mülteciler Birleşmiş Milletler aracılığıyla kabul edildikleri ülkelerde ikamete sahip oluyor. Mülteci statüsündeyiz. Sadece kendimizi kurtararak özgürce, rahatça yaşamak istiyoruz. Diğer insanların rahat yaşayabilmeleri için yeteneğimi kullanmaya çalışıyorum. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Özel bir eğitim almadım. Mülteci olduğum için birçok yarışmaya da katılamıyorum diye konuştu.