İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin dava - Son Dakika

Tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık hakkında açılan, "3 kişinin öldürülmesi", "tehdit" ve "yaralama" suçlarının yer aldığı organize suç örgütü davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık polis F. Y. olay tarihinde cinayet bürosunda görevli olduğunu, sanık Zindaşti ile 2014 yılında kızı ve yeğeninin öldürülmesi olayı üzerine tanıştıklarını söyledi.

Zindaşti ile cinayeti çözmek amacıyla görüşmeler yaptıklarını öne süren F. Y, "Bireysel anlamda kesinlikle bir irtibatım olmadı. Zindaşti ile irtibatım cinayetle başlamış, operasyonla bitmiştir. Viber uygulamasındaki fotoğrafım Zindaşti'nin telefonunda çıkmış, 4-5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Ekber Akgün cinayeti nedeniyle emniyet amirimizle birlikte Hollanda'ya gitmiştik. O dönem Hacı Osman Sezen ve Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin cinayetleri meçhuldü. Orhan Ünğan sürekli bu konularla ilgili bizi arıyor, cinayeti kendisinin yapmadığını, bilgi, belge vereceğini söylüyordu. Orhan Ünğan'a da Zindaşti'ye de aynı mesafedeydim. Hollanda ile bilgi alış verişi yapılıyordu. İdari görevlendirmeyle gittik oraya. Amacımız konuşup cinayetleri aydınlatmaktı. Orhan Ünğan bizi Hollanda'dan arabayla aldı, Belçika'ya gittik. Orhan Ünğan o dönem şüpheli değildi, sadece cinayette adı geçen bir kişiydi. Verebileceği bir bilgi var mı diye görüştük. Orhan Ünğan dilekçe yazarak bizi hedef gösterdi. İkisi arasındaki husumet bize sıçradı." diye konuştu.

Sanıklardan, olay tarihinde cinayet bürosunda polis memuru olarak görev yapan G.K. da 27 yıllık polislik mesleğinde bu olay nedeniyle emekli olduğunu söyledi.

Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürülmesi dosyasına birim amirinin talimatı üzerine cinayetten 4 ay sonra başladığını aktaran G. K, "Dosya savcısı ile beraber görev yaptım. Kendisine bu dosyanın cinayet büro amirliğinin yetkisinin çok çok üstünde olduğunu ifade ettim. Savcı, görevden kaçtığımı ima edince, bir çok bilgiye ulaşamayacağımı ama elimden geleni yapacağımı söyledim. Bu dosya o dönem çok fazla konuşulmaya başlamıştı. İfadelerin savcılık tarafından alınmasını sağladık. Dosya mahkemeye sunuldu. Sadece görevimi yaptım. Zindaşti ya da bu olayda ismi geçen kimseyle irtibatım olmadı. Zindaşti ile Nish İstanbul'da defalarca görüştük. Emniyette görüşmememizin nedeni kendisinin hedefte olmasıydı, başına bir şey gelmesini istemememizdi." ifadelerini kullandı.

Sanık savunmalarının ve tarafların taleplerinin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ikisi mağdur-müşteki olmak üzere ikisi tutuklu 21 sanık yer alıyor.

Sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin, 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu kişinin ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" 3 yıldan 9 yıla, "birden fazla kişiyle silahla tehditten" 1 yıldan 2,5 yıla, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 aya ve "resmi belgede sahtecilikten" de 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanıklardan Ali Koçak'ın 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun'un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer sanıklara da "örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesi öngörülüyor.