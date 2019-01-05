Son Dakika Haberleri: İranlı Öğrenciler Yılın En Uzun Gecesini Kutladı

İranlı Öğrenciler Yılın En Uzun Gecesini Kutladı

1 saat önce

DAÜ İranlı Öğrenciler Birliği tarafından yılın en uzun gecesi olarak kabul edilen "Yalda Gecesi" yoğun bir katılım ile kutlandı.

İranlı Öğrenciler Yılın En Uzun Gecesini Kutladı, System.String[]

21 Aralık 2018 Cuma günü, Rauf RaifDenktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. Hem İranlı öğrencilerin hem de Tajikistanlı, Azerbaycan ve Afganistanlı öğrencilerin katıldığı gecede İran'ın önde gelen sanatçılarından Farzad Farzin gerçekleştirdiği canlı performans ile geceye katılanlara keyifli saatler yaşattı.

İran'ın Kıbrıs Büyükelçisi Hossein Aminian Tousi, Başkonsolos Babak Jahandideh ve İran Elçiliği temsilcileri de kutlamalara katılan önemli isimler arasında yer aldı.Öte yandan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım'dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova geceye katılan isimler arasındaydı.

Prof. Dr. Osam: "DAÜ ve Gazimağusa Sizlerin Evidir."

Açılışta konuşan Prof. Dr. Osam katılımlarından dolayı herkese hoşgeldiniz diyerek bu gece oldukça heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade etti. DAÜ'nün uluslararası standartlarda eğitim veren bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, DAÜ'nün dünya sıralamalarında yer aldığını vurguladı. Geceye katılan tüm öğrencilere seslenen Prof. Dr. Osam, DAÜ ve Gazimağusa sizlerin evidir diyerek kendisinin de birçok kez İran'da bulunduğunu ve kendisini evinde gibi hissettiğini vurguladı. Prof. Dr. Osam, konuşmasına "İran'da insanlar çok sıcak kanlı, kültür bizlerin kültürüne oldukça benzer özelliklere sahip. Sizlerin de KKTC için aynı duyguları hissettiğinizi düşüyorum" ifadelerini kullanarak gecenin keyifli geçmesini temenni etti.

Tousi: "İranlı Öğrencilerle Olmaktan Dolayı Mutluyum"

İran'ın Kıbrıs Büyükelçisi Hossein Aminian Tousi ise gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek farklı ülkelerden gelen çok sayıda İran'lı öğrenciyi bir arada görmekten dolayı heyecanlı olduğunu vurguladı.İranlı öğrencilere seslenen Tousi, öğrencilerin İran Hükümeti'nden istedikleri maddi yardım konusunu İran'daki yetkililere ileteceğini bildirerek geceye katılan herkesin keyifli saatler geçirmesini diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:50 Kaynak: Bültenler

21 Aralık, Kıbrıs, İran, Güncel
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