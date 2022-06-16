İranlı öğretmenlerden "tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması ve zam talebiyle" gösteri - Son Dakika
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İranlı öğretmenlerden "tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması ve zam talebiyle" gösteri

16.06.2022 16:24
İranlı öğretmenlerden "tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması ve zam talebiyle" gösteri

İranlı öğretmenler, maaşlarına zam yapılması ve tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması talepleriyle ülke genelinde gösteri yaptı.

İranlı öğretmenler, maaşlarına zam yapılması ve tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması talepleriyle ülke genelinde gösteri yaptı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının haberine göre, Eğitimciler Sendikasının çağrısıyla Huzistan, Kirmanşah, Erdebil, Zencan Geylan, Hemedan, Senendec, Kerec ve Merivan'da düzenlenen eylemlere aralarında emekli ve halihazırda çalışanların da bulunduğu binlerce öğretmen katıldı.

Eylemde, "çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlara zam ve tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması" gibi talepler dile getirildi.

Söz konusu eyaletlerde göstericiler, Milli Eğitim Müdürlüğü binaları önünde toplanırken, birçok kentte emniyet güçleri güvenlik tedbirlerini artırdı.

40 kişi gözaltına alındı

Eğitimciler Sendikasına ait Telegram hesabına göre, ülke genelindeki gösterilerde en az 40 kişi gözaltına alındı.

Eylemcilerin talepleri arasında "çalışan ve emekli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi, tutuklu öğretmenlerin serbest bırakılması, ana okulu ve vekil öğretmenlerin kadroya alınması, hizmet kademesinde çalışanların maaşlarının iyileştirilmesi, parasız eğitim ve sınıfların en fazla 16 öğrenci kapasiteli olması" yer alıyor.

İran'daki cezaevlerinde "devlet aleyhinde propaganda" ve "öğretmenlerin grevine katılma" gibi suçlamalarla onlarca öğretmenin tutuklu bulunduğu belirtilirken, sendikalar haklarını talep eden öğretmenlere baskı uygulandığını savunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

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