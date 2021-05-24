İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika

İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu

24.05.2021 18:26
İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu, System.String[]

2018 yılında Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Wushu Dünya Şampiyonası'nda birinci olan İranlı sporcu Amir Karimi'nin dopingli çıkması üzerine, Türk milli sporcu Yunus Emre Batan şampiyon ilan edildi.

2018 yılında Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Wushu Dünya Şampiyonası'nda birinci olan İranlı sporcu Amir Karimi'nin dopingli çıkması üzerine, Türk milli sporcu Yunus Emre Batan şampiyon ilan edildi.

Türkiye'nin wushu milli sporcusu Yunus Emre Batan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau kentinde düzenlenen Wushu Dünya Şampiyonasında, 80 kg kategorisinde ikinci olarak olarak gümüş madalya almıştı. Şampiyonada birinci olan İranlı sporcu Amir Karimi'nin dopingli olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF), Yunus Emre Batan'ın dünya şampiyonluğunu ilan etti. İzmir'de yaşayan ve profesyonel olarak 6 yıldır Türkiye Milli takımında mücadele eden wushu sporcusu Batan, 6 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 dünya ikinciliğinin yanında bu gelişmeyle bir de dünya birinciliğine sahip oldu.

"ÜLKEMİZİN HER ALANDA DÜNYADA BAŞARIYLA TEMSİL EDİLMESİ BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Batan, bu başarı üzerine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

Türkiye'yi temsil eden milli sporcunun başarısının 3 yıl sonra da olsa tescillenmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Hotar, "Ülkemizin her alanda dünyada başarıyla temsil edilmesi bizleri gururlandırıyor. Bu başarının öğrencilerimiz tarafından elde edilmesi ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Rektörlük olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek veriyoruz. Bu kapsamda; Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültemizde ve Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yaptığımız akademik çalışmalar ile sporcularımıza ihtiyaç duyulan akademik desteği veriyoruz" dedi.

İranlı rakibinin dopingli olduğunun ilan edilmesiyle resmi olarak başvuruda bulunduğunu söyleyen Yunus Emre Batan, "Uluslararası Wushu Federasyonunun aldığı karar ile dünya şampiyonluğum tescillenmiş oldu. Hak ettiğimiz madalyayı teslim aldık. Böylece üniversiteler arasında yapılan müsabakaların ilk şampiyonu oldum. Resmi tören öncesinde Rektör hocamızı ziyaret ederek bu haberi vermek istedim" dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

Wushu sporuna annesinin yönlendirmesi ile 15 yaşında başladığını söyleyen Batan, "Bu noktaya gelmek için çok çalıştım. 2 yıl Çin'de tapınaklarda ve üniversitede eğitim aldım. Bu sporun amacı vücuttaki tüm enerjiyi tek bir noktaya yöneltmek ve rakibine zarar vermeden galip gelmektir. Profesyonel olarak bu spora devam etmek istiyorum. Spor kariyerimde iyi dereceler yaptıktan sonra da akademik olarak çalışmalar yapma planım var. Şuan 2021'de yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek üzere antrenmanlarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu
İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu
İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu
İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunus Emre, Wushu, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İranlı rakibi dopingli çıkınca Türk sporcu Wushu Dünya Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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