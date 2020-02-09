İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: "İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: 'İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti' - Son Dakika

İranlı reformist siyasetçi Atrianfer: "İran'da reformistler halkın ilgisini kaybetti"

6 saat önce

İran'da reformist Kargozarani Sazendegi Partisi Şura Üyesi Muhammed Atrianfer, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin başarısızlığı nedeniyle reformistlerin halkın ilgisini yitirdiğini söyledi.

İranlı reformist siyasetçi Atrianfer:

İran'da reformist Kargozarani Sazendegi Partisi Şura Üyesi Muhammed Atrianfer, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin başarısızlığı nedeniyle reformistlerin halkın ilgisini yitirdiğini söyledi.

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Camu Cem haber sitesine konuşan Atrianfer, 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani hükümetinin başarısızlığının reformistleri olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Atrianfer, "Hükümet reformistlerin çabasıyla iş başına geldi. Hükümetin (başarısız ve yanlış) icraatları nedeniyle İran'da reformistler, halkın ilgisini kaybetti." dedi.

Meclis aritmetiğinin nasıl şekilleneceğine dair soruyu Atrianfer, "Halk, reformist ya da muhafazakarları yüzde 100 tasvip etmiyor. Her iki siyasi yönelişin başarısız olduğu bu dönemde halk, siyasi gruplardan ziyade kişilere oy verecektir." şeklinde cevaplandırdı.

Atrianfer şunları söyledi:

"Ruhani hükümetinin başarısızlığının sebebi, hükümetin tek bir vücut olmamasından kaynaklanıyor. Herkes kendi hedefleri doğrultusunda çalışıyor. Gelecek mecliste reformistlerin sayısı düşük olabilir. Fakat muhafazakarlar da kendi içlerinde birliği sağlayamadıkları için halktan bekledikleri desteği alamayacaklardır."

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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