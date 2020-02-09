İranlı reformist siyasetçi:

İran Meclisi Bütçe Komisyonu Üyesi ve Bocnurd Milletvekili Ali Kurbani, genel seçimler için ülkedeki boykot söylemlerinin karşılık bulmayacağını savundu.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) konuşan Kurbani, "İran'da halk seçimlerin ne kadar etkili olduğunu biliyor. Yurt dışından yapılan seçimleri boykot çağrısı karşılık bulmayacaktır." dedi.

Devrim karşıtları, Şah yanlıları ve Halkın Mücahitleri gibi rejim muhalifi örgütlerin yıllardır seçimleri boykot çağrısında bulunduğuna işaret eden Kurbani, "Halk, ıslahat ve durumun iyileştirilmesinin seçimlere katılmakla mümkün olduğunu biliyor. 21 Şubat'ta düzenlenecek seçimlerde halkın geniş katılımına şahit olacağız." ifadesini kullandı.

İran dışındaki rejim muhalifleri, son günlerde yayımladıkları bildiriler ve "oy vermiyoruz" ve "kanlı parmak" gibi Twitter etiketleri ile seçimleri boykot çağrısında bulunuyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönem ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.