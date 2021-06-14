Üye Girişi
İranlı saadet zinciri şebekesi davasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika

İranlı saadet zinciri şebekesi davasında 2 sanığa tahliye

14.06.2021 12:19
İranlı saadet zinciri şebekesi davasında 2 sanığa tahliye, System.String[]

İstanbul'da kurdukları 'saadet zinciri' benzeri bir sistemle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul'da kurdukları 'saadet zinciri' benzeri bir sistemle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında 'örgüt yöneticiliği' ile suçlanan 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İran ve Malezya'nın ardından Türkiye'deki İran uyruklu kişileri 'eğitim semineri' adıyla düzenledikleri etkinliklerde 'saadet zinciri' yöntemi ve yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle 22'si İranlı 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mohammadmahdi Raoufi ile Nefise Yeganeh SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan müşteki Mıtra Mobayyen "Ben 2017 yılında İran'da doktor Ferzad isimli bir şahıs ile tanıştım. Onun yönlendirmesi ile World Wide Energy isimli firmanı tanıtım toplantılarına katıldım. Oradaki anlatımlardan etkilenerek, İran ülkesinde peyderpey toplam 81 bin Amerikan doları para verdim. İlerleyen zamanlarda 100 bin Amerikan doları daha ödeme yaptım. Birkaç ay ödeme yaptılar. Sonra sisteme giremedim. Dolandırıldığımı anladım. Türkiye'deki bir seminere de 2018 yılında katıldım. Fevzad isimli şahsa İran'da ödeme yaptım. Sanıkların başında Babek isimli bir şahsın olduğunu biliyorum. O kişi bu sanıkların arasında yoktur. Şikayetçiyim" dedi.

Bir diğer müşteki Nevzat Çankara ise 2018 yılında arkadaşlarının kendisine World Wide Energy ile ilgili bir yatırım olduğunu ve kar elde edildiğini söylediğini anlattı. Çankara "Ben onların bu firmaya para yatırdığını görünce ikna oldum. Arkadaşıma 68 bin 850 dolar para gönderdim. O bu parayı sanıklardan Mohammadmahdi Raoufı ve Muhammed Vael Favakhırı isimli şahıslara verdi. Birkaç ay ödeme yapıldı. Ancak daha sonra ödeme yapmamaya başladılar. Dolandırıldığımı anladım. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme örgüt yöneticiliği ile suçlanan tutuklu sanıklar Nefise Yeganeh ve Mohammadmahdi Raoufı hakkında, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İran uyruklu şüphelilerin dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği yönünde tanıtımlar yaptıkları anlatılmıştı. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, müştekilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları aktarılmıştı.

Sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefise Yeganeh, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammadmahdi Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "suç örgütünü kurmak ve yönetmek", "tacir sıfatı ile hareket eden kişilerin yapmış olduğu dolandırıcılık" suçlarından 46 kez 926 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 13 sanık için ise "örgüt üyeliği" ve 'tacir sıfatı ile hareket eden kişilerin yapmış olduğu dolandırıcılık" suçlarından 243 yıla kadar değişen oranda hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL

Dolandırıcılık, İstanbul, İran, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İranlı saadet zinciri şebekesi davasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor 13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu 13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli
Banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Banka kartı kopyalayan çetelerin sonu gelmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu         
13:33
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım         
13:26
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:39:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı saadet zinciri şebekesi davasında 2 sanığa tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement