Son Dakika Haberleri: İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

6 saat önce

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandıVAN - Van'da valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 210 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı şahıs yakalandı.

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

VAN - Van'da valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 kilo 210 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İranlı şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince, Van'dan Adana'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu F.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada X-Ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada, valizin taban kısmına zulalanmış vaziyette toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili F.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

İranlı şahıs uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Ferit Melen, Adana, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
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