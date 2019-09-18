Son Dakika Haberleri: İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis
Son Dakika Güncel Haber

İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis

34 dakika önce

DÜZCE'de, kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıtarak içeceklerine uyuşturucu madde kattığı kişileri bağımlı hale getirdiği iddia edilen İranlı Hossein Mirzeai 18 yıl 9 ay, eşi Çiğdem Mirzeai ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis, System.String[]
DÜZCE'de, kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıtarak içeceklerine uyuşturucu madde kattığı kişileri bağımlı hale getirdiği iddia edilen İranlı Hossein Mirzeai 18 yıl 9 ay, eşi Çiğdem Mirzeai ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Düzce'de, Mirzeai Uluslararası Ticaret adı altında şirket kuran Hossein Mirzeai ve eşi Çiğdem Mirzeai, 29 Aralık 2017'de Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alındı. Hossein Mirzeai'nin kendisi biyoenerji uzmanı olarak tanıttığı, vücuttaki ağrıları tedavi ettiği yönündeki söylemleri ile kendisine gelen kişilerin içeceklerine uyuşturucu madde katarak, bağımlı yaptığı tespit edildi.
Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hossein Mirzeai 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 9 ay, eşi Çiğdem Mirzeai ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Uyuşturucu Ticareti, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu
Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]