İRANLI SAHTE POLİS, GERÇEK POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

İRANLI SAHTE POLİS, GERÇEK POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

02.01.2023 11:42

FATİH'te kendini polis olarak tanıtarak turistleri, dolandıran şüpheli, polisten kaçarken taksiye çarptı.

FATİH'te kendini polis olarak tanıtarak turistleri, dolandıran şüpheli, polisten kaçarken taksiye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınarak tutuklanan dolandırıcının İran uyruklu S.T. (28) olduğu öğrenildi.

Fatih'te 3 turistin dolandırıldığına dair ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, turistlerin dolandırıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu belirlendi. Şüpheli S.T.?yi yakalamak için çalışmalarına devam eden polis, S.T.?nin araç kiraladığını tespit etti. S.T. aracıyla seyir halindeyken polis tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine hızını arttıran S.T., kaçarken taksiye çarptı. S.T. daha sonra aracı yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından ardından 'polis süsü vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık, 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi. S.T. tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli! Hava kirliliği endeksi, 200'ün üzerinde çıkınca okullar tatil edildi İran'da yüz yüze eğitime hava kirliliği engeli! Hava kirliliği endeksi, 200'ün üzerinde çıkınca okullar tatil edildi Fatih'te gasp şüphelisi polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı... O anlar kamerada Fatih'te gasp şüphelisi polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı... O anlar kamerada

Fatih, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İRANLI SAHTE POLİS, GERÇEK POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış
11:33 Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak
11:29 Sinan Ateş'in ölümü sonrası MHP'de dikkat çeken hareketlilik! Ufuk Köktürk'ün ismi İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldı
11:24 Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı
11:21 Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı
11:19 7. Yargı paketinde çalışmalar tamamlandı! Konutta hacizlere hakim şartı getirilecek, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ayrı cezaevleri kurulacak
11:18 Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi
11:13 Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak
10:52 Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum
10:45 Olaylı Göztepe-Altay derbisinde stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulans şirketi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 12:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: İRANLI SAHTE POLİS, GERÇEK POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement