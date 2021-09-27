İranlı sanatçı Ali Reza Ghorbani, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

18. Mistik Müzik Festivali için Konya'ya gelen İranlı sanatçı Ali Reza Ghorbani Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile müzeyi gezen Ghorbani, Mevlana Celalettin Rumi'nin sandukası önünde dua etti.

Müze çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ghorbani, "Konya" deyince herkesin aklına Hazreti Mevlana'nın geldiğini belirtti.

Kendisinin de herkes gibi bir "mürit" olarak Hazreti Mevlana'nın karşısına çıktığını ifade eden Ghorbani, "Mistik müzik, insanları sufi düşünceye yaklaştırmak için önemli. Tüm dünyada büyük insanları tanıtmak için en kolay yol müzik festivalleridir." dedi.

Ghorbani, 18 yıldır düzenlenen Mistik Müzik Festivali'ne, ilk düzenlendiği yıl olan 2004'te katıldığını ve sonrasında dört kez daha bu organizasyonda yer aldığını söyledi.

Perşembe günü Azerbaycanlı sanatçı Alim Qasımov ile festivalin kapanış konserini vereceklerini ifade eden Ghorbani, "Hazreti Mevlana'nın doğum gününde musiki dünyasının en değerli isimlerinden biri olan Alim Qasımov ile konser vereceğiz. İran ve Azerbaycan sanatçılarının bağlantısı çoktur. Kültürel bir program düşündük. Alim Qasımov da bize katıldı. İnşallah tüm çabamızı sarf edeceğiz ve Mevlana için değerli bir program olacak." diye konuştu.