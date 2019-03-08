Son Dakika Haberleri: İranlı Sanatçı Nooran, İzmir'de Sahne Alacak

İranlı Sanatçı Nooran, İzmir'de Sahne Alacak

26 dakika önce

İran müziğinin güçlü yorumcusu Muhammed Nooran, "Türk - İran Gecesi'nde İzmirlilerle bir araya gelecek.

İranlı Sanatçı Nooran, İzmir'de Sahne Alacak, System.String[]

Kian Art Groupla 11 kişilik orkestrayla sahne alacak Nooran; Farsça, Hintçe, Türkçe, İngilizce ve Arapçaetnik, füzyon şarkıları seslendirecek. Kum sanatı gösterisi, semazen gösterisi gibi bir çok sürpriz sahne showları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi İranlı Sanatçı Mohammad Nooran, İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde konser verecek. Etnik Füzyon Konseri 9 Mart 2019 tarihinde, saat 20.30'da başlayacak.

Büyük bir Mevlana ve İzmir aşığı olduğu bilinen Nooran, "Türk- İran Gecesi"nde birçok müzisyenin eserlerini seslendirecek. Konserde, İranlı sanatçılar Fahrad Mehrad, Nader Golchın, Hayedeh, Pari Zangeneh, Reşit Behbudov ve Türk Rock Müziğinin öncülerinden Barış Manço, Cem Karaca, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Neşet Ertaş ve Murat Göğebakan gibi değerli sanatçıların eserleri seslendirilecek.

Etkinlikte Müzik Öğretmeni Cemgil Denizaşan ve 11 kişilik dev orkestra Nooran'a eşlik edecek. Ayrıca etkinlikte kum sanatı gösterisi ve sürpriz sahne şovları yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

İran, İzmir, Güncel
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