İranlı şarkıcı sahte pasaportla Almanya'ya kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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İranlı şarkıcı sahte pasaportla Almanya'ya kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

22.05.2023 14:55

İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi sahte pasaportla Almanya'ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandılar. İranlı çift, daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti ve sahte pasaportlarını gösterdiler. Pasaportların sahte olduğu anlaşılınca kaçmaya çalıştılar ancak polis tarafından yakalandılar.

SİYAM adıyla sosyal medyada yayınlanan şarkıları 1 milyonu aşkın dinlenen ve Türkiye'de ikamet eden İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan eşiyle birlikte sahte pasaportla Almanya'ya gitmek üzereyken yakalanacağını anlayınca Tahran uçağına binerken yakalandılar. İranlı şarkıcı hem Berlin uçağına hem de Tahran uçağına check-in yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı. Şarkıcı ve eşi yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı Borhan ve eşi buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

PASAPORTLARIN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA KAÇTILAR

Bu arada İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri İran uyruklu Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı. Bunun üzerine iki yolcuda kameralarca an be an izlendi. İranlı çiftin Berlin uçağının kapısına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri burada yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek durdurulmasını istedi. Personel tarafından pasaportlarına el konulan Sahar Heıdrızad Ghezeljeh olay yerinden kaçarken, İranlı şarkıcı ise personel tarafından oturma alanında beklemesi istendi. Kısa bir süre sonra İranlı şarkıcı da bulunduğu yerden uzaklaştı.

İRAN'A KAÇMAK İSTEDİLER POLİSE YAKALANDILAR

Eşiyle kısa bir süre telefonla görüştüğü tespit edilen Sıamak Shabdel Borhan, Almanya'ya gidiş planı gerçekleşmeyince ellerinde bulunan Tahran biletiyle İran'a gitmek için uçağın bulunduğu kapıya gittiler. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen çift polis tarafından İran uçağından indirildi. İranlı şarkıcı ve eşi göz altına alındı.

Görüntü Döküm

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-İranlı şarkıcının uçak kapısına gelişi

-Uçak kapısında sahte pasaportlarının alınması

-İranlı çiftin olay yerinden uzaklaşması

-İran uçağının kapısına gelişi

-İran uçağına binmeleri

-Uçaktan indirilmeleri

-pasaportlarından fotoğraflar

-detay görüntüler

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İranlı şarkıcı sahte pasaportla Almanya'ya kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı şarkıcı sahte pasaportla Almanya'ya kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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