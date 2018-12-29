Son Dakika Haberleri: İranlı Sığınmacı Pansiyondaki Odasında İntihar Etti

İranlı Sığınmacı Pansiyondaki Odasında İntihar Etti

43 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, İran uyruklu sığınmacı Muhammed Y. (35), kaldığı pansiyonda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

İranlı Sığınmacı Pansiyondaki Odasında İntihar Etti, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, İran uyruklu sığınmacı Muhammed Y. (35), kaldığı pansiyonda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki özel pansiyonda kalan İran uyruklu sığınmacı Muhammed Y.'nin bu sabah odasından çıkmadığını fark eden pansiyon çalışanları, merak edip kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca, pansiyon çalışanları saat 10.00 sıralarında, yedek anahtarla içeri girdi. Çalışanlar, odada Muhammed Y.'yi iple tavana asılı bulup, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Muhammed Y.'nin intihar ettiğini belirledi. Muhammed Y.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Türkiye'ye 2 yıl önce sığınmacı olarak gelen Muhammed Y.'nin ABD'ye gidemediği için bunalıma girip, intihar ettiği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:04 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, İran, 3. Sayfa
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