İranlı Sinema Oyuncusu Meşayihi Hayatını Kaybetti
45 dakika önce
İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu Cemşit Meşayihi (85) Tahran'da hayatını kaybetti.
İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu Cemşit Meşayihi (85) Tahran
'da hayatını kaybetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'daki bir hastanede yaşlılık nedeniyle tedavi gören Meşayihi bu akşam vefat etti.
İran'ın önde gelen sinema ve tiyatro oyuncularından olan Meşayihi, 1934 yılında Tahran'da dünyaya geldi. 90'dan fazla sinema filminde ve yaklaşık 50 dizide rol aldı. Meşayihi, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1957, sinema kariyerine ise 1965 yılındaki "Tuğla ve Ayna
" filmiyle başladı.
Meşayihi, 1985 yılında İran Fecr Film Festivali
'nde "Davudi Çiçekler" ve "Kema el-Mülk" filmlerindeki rolüyle en iyi erkek aktör seçildi ve Kristal Simurg ödülünü aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:16 Kaynak: AA
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