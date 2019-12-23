İranlı siyaset bilimci Seriulkalem:

İran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi Siyasi ve İktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmud Seriulkalem, yolsuzlukların önüne geçilebilmesi için ülkedeki bankacılık sisteminin dünya sistemine entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'nde düzenlenen "Uluslararası Gelişmeler ve İran'ın Geleceği" konulu konferansta yaptığı konuşmada Seriulkalem, "İran'da yolsuzluğu engellemek için bankacılık sistemimiz uluslararası ve şeffaf olmalı. Eğer bir ülkenin dünyayla irtibatı kesik ise orada her şey meydana gelir." dedi.

Ülkede değişim ve ilerlemenin sağlanabilmesi için önce düşüncenin değişmesi gerektiğini dile getiren Seriulkalem, İran yönetimindeki hakim düşüncenin kalkınma değil mevcudu koruma esaslı olduğunu savundu.

İran'ın dış politikadaki vizyonunda revizyona ihtiyaç olduğunu belirten Seriulkalem, şunları kaydetti:

"Dış siyasetimiz ayrı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarımız ise ayrı bir mecrada yürüyor. Bu ikisi tek ray üzerinde hareket etmeli. Dış politikamız, ekonomi politikamızı takip etmeli. Yani, ekonomik çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa dış politikamız da ona göre şekillendirilmeli."