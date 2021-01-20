İranlı siyaset bilimci "Tahran adına gizli faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika

İranlı siyaset bilimci "Tahran adına gizli faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı

20.01.2021 14:07
İranlı siyaset bilimci

İranlı siyaset bilimci Kaveh Lütfullah Efrasiyabi, "ülkesi adına gizli faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle ABD'nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alındı.

İranlı siyaset bilimci Kaveh Lütfullah Efrasiyabi, "ülkesi adına gizli faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle ABD'nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, ABD'de yaşayan İran vatandaşı siyaset bilimci ve yazar Efrasiyabi'nin 18 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Watertown şehrindeki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'li yetkililer, Kongre'de İran adına lobicilik yapan Efrasiyabi'nin, İran hükümetinin çıkarlarını desteklemek için televizyon programlarına katıldığını, makaleler yazdığını ve bunun karşılığında 2007'den bu yana New York'ta bulunan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğindeki diplomatlardan ödeme aldığını iddia etti.

Efrasiyabi, New York Federal Mahkemesi tarafından "İran'ın gizli bir ajanı olmak ve komplo kurmakla" suçlandı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Efrasiyabi, 2009 yılında kimliği açıklanmayan bir Kongre üyesinin dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya İran ile nükleer müzakereler hakkında bir mektup yazmasını sağladı. Yetkililer, buna rağmen Efrasiyabi'nin İran adına çalıştığını asla açıklamadığını belirtti.

Başsavcı Yardımcısı John Demers, Efrasiyabi'nin kendisini Amerikan kamuoyuna İran konusunda tarafsız bir uzman olarak tanıttığını söyledi.

Efrasiyabi'nin 3 Ocak 2020'de İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İranlı yetkililere, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini uluslararası denetime kapatması gibi önerilerde bulunduğuna dair yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

Mahkeme belgelerine göre Efrasiyabi, İranlı yetkililere, "bunu yapmak düşmanın yüreğine korku salacak" ve "Trump'ı zayıflatacak, rakiplerini ise güçlendirecektir." yazdı.

FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı William Sweeney de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bay Efrasiyabi, herhangi bir Kongre üyesine, gazetecilere veya ülkemizde nüfuz sahibi diğer kişilere, ülkesinin gerçek dışı olumlu resmini çizmek için İran hükümetinden para aldığını asla açıklamadı." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Siyaset, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı siyaset bilimci 'Tahran adına gizli faaliyetlerde bulunmak' suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar
Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den         
15:04
BluTV'ye bir günde iki yatırım! Discovery'nin ardından Twozero Ventures de hissedar oldu BluTV'ye bir günde iki yatırım! Discovery'nin ardından Twozero Ventures de hissedar oldu         
14:44
Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu         
14:38
Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde         
14:31
Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek         
14:18
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa şirketlerinin piyasa değeri         
13:53
Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım         
13:35
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı         
11:41
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı siyaset bilimci "Tahran adına gizli faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei