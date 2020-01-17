İranlı siyaset bilimci Zibakalem: "Rejim muhaliflerin de gösterisine izin vermelidir" - Son Dakika
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İranlı siyaset bilimci Zibakalem: "Rejim muhaliflerin de gösterisine izin vermelidir"

7 saat önce

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, rejimin muhaliflere de gösteri düzenleme izni vermesi gerektiğini ifade etti.

İranlı siyaset bilimci Zibakalem:

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, rejimin muhaliflere de gösteri düzenleme izni vermesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın önde gelen aydınlarından Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran rejiminin muhalif gösterilere izin vermemesini eleştirdi.

Rejimin yıllardır taraftarlarının gösterileriyle sonuç almaya çalıştığına dikkati çeken Zibakelam, şöyle devam etti:

"Rejim, gösterileri, yürüttükleri siyasetin de doğru olduğuna dair bir delil olarak sunuyor. Eğer toplulukların gösterilere katılımı bir kriter ise nasıl ki rejim tüm gücünü taraftarlarını meydanlara doldurmak için harcıyorsa aynı şekilde muhaliflere de muhalefetlerini ortaya koymaları için izin vermelidir."

Siyaset, Twitter, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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